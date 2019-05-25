Son Dakika Haberleri: Öztrak: "24 Hazirandan önce verilen sözler unutulmuş gözüküyor"

Öztrak: "24 Hazirandan önce verilen sözler unutulmuş gözüküyor"

2 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Öztrak: 24 Hazirandan önce verilen sözler unutulmuş gözüküyor
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:54 Kaynak: AA
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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