Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Öztrak: '31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı' - Son Dakika
Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (1)
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27.04.2020 22:34:41. #1.13#
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