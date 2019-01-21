Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Aday Adaylarımız Değerlendirmelerini Kamuoyu Önünde Değil Parti İçinde Yapabilirler"

Öztrak: "Aday Adaylarımız Değerlendirmelerini Kamuoyu Önünde Değil Parti İçinde Yapabilirler"

1 saat önce

- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak:
- CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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