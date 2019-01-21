Öztrak: "Aday Adaylarımız Değerlendirmelerini Kamuoyu Önünde Değil Parti İçinde Yapabilirler"
1 saat önce
- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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