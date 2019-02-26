Öztrak: "Asıl Hedefleri Seçimlere Kadar Enflasyonu Düşük Göstermek"
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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