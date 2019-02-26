Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Asıl Hedefleri Seçimlere Kadar Enflasyonu Düşük Göstermek"

Öztrak: "Asıl Hedefleri Seçimlere Kadar Enflasyonu Düşük Göstermek"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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