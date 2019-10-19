Son Dakika Haberleri: Öztrak, "Balkan Masası Akdeniz'de" etkinliğine katıldı
Son Dakika Güncel Öztrak, 'Balkan Masası Akdeniz'de' etkinliğine katıldı

Öztrak, "Balkan Masası Akdeniz'de" etkinliğine katıldı

46 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Avrupa'da, Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman akraba topluluklarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Avrupa'da, Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman akraba topluluklarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır. Son 200 yıldır süregelen göçler nedeniyle birbirinden ayrılan aile ve komşuların bağları hala çok sıcaktır." dedi.

Öztrak, Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP Akdeniz Masası tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen, "Balkan Masası Akdeniz'de" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Öztrak, Balkanlar'ın tarihi, coğrafi, kültürel ve insani boyutlarıyla Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Balkanlar'ın, ulusu şekillendiren tarihi süreç ve bölgeden gelen göçler nedeniyle özel bir konumda bulunduğunu belirten Öztrak, "Ülkemizde, kökleri Osmanlı'dan önceye dayanan Osmanlı fetih dönemlerinde ataları Balkanlar'a yerleşen ancak daha sonra tarihin gördüğü en büyük mezalimleri yaşayıp Anadolu'ya geri dönemeye zorlanan çok sayıda yurttaşımız yaşamaktadır." diye konuştu.

Öztrak, parti olarak Balkan Masası kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün yurttaşlarımızın üçte birinden fazlası Balkanlar'dan gelmiştir. Biz de Balkan Masası'nı kurarken bazı önemli hususları dikkate aldık. Vatan toprağı kaybetmenin acısının ne olduğunu bilen insanlarımız var. Bugün Avrupa'da, Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman akraba topluluklarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır. Son 200 yıldır süregelen göçler nedeniyle birbirinden ayrılan aile ve komşuların bağları hala çok sıcaktır."

"Memleket hasreti nesilden nesile aktarılmaktadır"

Balkanlar'daki Türklerin yaşadığı sıkıntılardan aktaran Öztrak, şunları söyledi:

"Memleket hasreti nesilden nesile aktarılmakta ve artarak devam etmektedir. Balkanlar'dan göç eden sivil toplum kuruluşları, göç ettikleri kuruluşlarla güçlü ve etkili iş birliklerine sahiptirler. Bu ilişkilerden hem Balkanlar'da hem de ülkemizde önemli kültürel, sosyal ve siyasi yansımalar olmaktadır. Bu ilişkiler Avrupa Birliği üyelik bağlamında geleceğe dönük büyük bir potansiyelde teşkil etmektedir."

Öztrak, yurt içindeki istişare toplantılarının tamamladıktan sonra yurt dışındaki vatandaşları da ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Öztrak, Balkan Masası Akdeniz'de etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:51 Kaynak: AA
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