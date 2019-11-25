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Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:30 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)
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