Öztrak: "Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yavaş ama sağlam adımlarla normalleşmeliyiz" - Son Dakika
Öztrak: "Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yavaş ama sağlam adımlarla normalleşmeliyiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi
Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.05.2020 21:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öztrak: "Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yavaş ama sağlam adımlarla normalleşmeliyiz" - Son Dakika