Öztrak: "Biz Enflasyonun Azmasından, Mutfakların Yangın Yerine Dönmesinden Hiçbir Şekilde Memnun...
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- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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