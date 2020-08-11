Öztrak: "Biz her an erken seçim alacakmış gibi hazırız" - Son Dakika
Öztrak: "Biz her an erken seçim alacakmış gibi hazırız"
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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11.08.2020 23:30:40. #1.12#
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