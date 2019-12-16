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Öztrak: "Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız"
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:16 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
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