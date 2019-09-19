Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bizim bir erken seçim talebimiz yok"
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Öztrak: "Bizim bir erken seçim talebimiz yok"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (6)

Öztrak: Bizim bir erken seçim talebimiz yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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