Öztrak: (Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı) Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir, kabul etmemiz mümkün değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya ilişkin "Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Öztrak, Kurban Bayramı'nın ardından ilk MYK toplantısını yaptıklarını belirtti.

Öztrak, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Mustafa Bozkurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askere de acil şifalar diledi.

ABD Temsilciler Meclisinin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na "Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan" eklemeyi kabul etmesine değinen Öztrak, "Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağladılar. Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

"Tırtılla mücadelede kontrolsüz ilaçlama yapılıyor"

Öztrak, Trakya'da ayçiçeği tarlalarının çayır tırtılı istilası altında ve üreticilerin çok büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tırtılla mücadelede kontrolsüz ilaçlama yapılıyor. Bu da bölgedeki arıcılığa büyük zararlar veriyor. Çiftçilerimiz perişan, arıcılarımız perişan. Tarım Bakanlığı derhal tedbir almalı. Alamıyorsa da bölgeyi afet bölgesi ilan ederek, çiftçilerimizi, üreticilerimizi rahatlatmalı."

"Hükümet CHP'nin önerdiği projelerle oy toplamaya çalışıyor"

Hükümetin, CHP'nin önerdiği projelerle oy toplamaya çalıştığını ve onları da yarım yamalak, eksik gedik yerine getirdiğini ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Genel Başkan'ımız, gençlere 'KYK borçlarının faizini ödemeyin, biz gelince bu faizleri sileceğiz' dedi. Beylerin yine paçaları tutuştu. Akıllarına birdenbire KYK borçları geldi. Allah aşkına aklınız bugüne kadar neredeydi? Gençlerin KYK borcunu görmek için bizi mi beklediniz? Bakalım bu akşam göreceğiz, Genel Başkan'ımızın dediğini yapıp KYK faiz borçlarını hepten silecekler mi? Yoksa burada da yine eksik iş yapıp trolleriyle algı oluşturmaya mı çalışacaklar? Ne diyelim, taklitler aslını yaşatır. Onun için biz iktidara gelir gelmez, milletten alınanları tastamam milletimize geri vereceğiz."

Öztrak, kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edildiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde Sezgin Baran Korkmaz, Amerikan yargısının huzuruna çıkacak. Bu davanın Türkiye'nin başına ne tür çoraplar öreceğini ileride hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı, ABD Temsilciler Meclisinin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etmesine ilişkin açıklaması hatırlatılarak, bu konuda CHP'nin yol haritasının ne olduğu sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Genel Başkan'ımızın söyledikleri açıktır, nettir. Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi açıkça söylemektedir. Genel Başkan'ımızın bu kararlı yaklaşımı, iktidar olduğumuzda ülkemizin çıkarlarının nasıl koruyacağımızı, sorunları nasıl çözeceğimizi de ortaya koymaktadır."

"15 Temmuz'da Meclis'e ilk bizim milletvekillerimiz girdi"

Öztrak, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında "TBMM'ye ilk CHP'li milletvekillerinin değil dönemin TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun geldiği" tartışmalarına ilişkin soruyu, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başladığının görüldüğü, anlaşıldığı andan itibaren Sayın Genel Başkan'ımız, Ankara'da olan milletvekillerimize bu hain darbecilere karşı derhal Meclis'e gidip millet iradesine sahip çıkmaları talimatını vermiştir. Bizim milletvekillerimiz de o gece Meclis'in kapılarını ilk açtırarak gazi Meclise girmiştir." diye yanıtladı.

İktidara yakın şirketlerin, zeytinliklerin madenciliğe açılması için CHP'den destek istediği iddiası ve bu iddiaya Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden "Pişman olursunuz" dediğinin hatırlatılması üzerine, Öztrak, "Mesele sadece zenginlik meselesi değil, ülkenin talanı meselesidir." ifadesini kullandı.

Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun mesajında söylediklerinin yorum gerektirmeyecek kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.