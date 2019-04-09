Öztrak: "Bizim Rahatsızlığımız Hukuksuz Sayımlaradır"
1 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:35 Kaynak: AA
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