Öztrak: "Bizim Sicilimizde Tertemiz Kuvayi Milliye Var"
16 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, CHP Merkez
Yönetim Kurulu (MYK
) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:45 Kaynak: AA
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