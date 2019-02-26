Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bizim Sicilimizde Tertemiz Kuvayi Milliye Var"

Öztrak: "Bizim Sicilimizde Tertemiz Kuvayi Milliye Var"

16 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Merkez, Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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