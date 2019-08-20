Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bizim yaptığımız demokrasiye sahip çıkmaktır"
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Öztrak: "Bizim yaptığımız demokrasiye sahip çıkmaktır"

18 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -5-
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:32 Kaynak: AA
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