Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bizler Hiçbir Zaman Oyların Yeniden Sayılmasına Karşı Çıkmadık"

Öztrak: "Bizler Hiçbir Zaman Oyların Yeniden Sayılmasına Karşı Çıkmadık"

28 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:55 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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