Öztrak: "Boşanmalar hızla artıyor"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:40 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
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