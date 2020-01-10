Öztrak: "Boşanmalar hızla artıyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika Öztrak: 'Boşanmalar hızla artıyor' - Son Dakika

Öztrak: "Boşanmalar hızla artıyor"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Öztrak: Boşanmalar hızla artıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi
Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı

Son Dakika Haberleri
23:07 Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
23:01 İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika Haber
22:56 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika Haber
22:52 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika Haber
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öztrak: "Boşanmalar hızla artıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]