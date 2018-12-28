Öztrak: "Bu Asgari Ücret, Yanlış Politikaların Asgari Ücretlinin Gelirinde Yarattığı Erozyonu...
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- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:50 Kaynak: AA
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