Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bu batan 46 milyar lira kimin cebinden çıkacaktır"
Son Dakika Güncel Haber

Öztrak: "Bu batan 46 milyar lira kimin cebinden çıkacaktır"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Öztrak: Bu batan 46 milyar lira kimin cebinden çıkacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:35:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bu batan 46 milyar lira kimin cebinden çıkacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]