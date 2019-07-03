Öztrak: "Bu maaşlar milletin devlete ödediği vergilerden karşılanıyor"
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:01 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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