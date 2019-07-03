Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Bu maaşlar milletin devlete ödediği vergilerden karşılanıyor"
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Öztrak: "Bu maaşlar milletin devlete ödediği vergilerden karşılanıyor"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak: Bu maaşlar milletin devlete ödediği vergilerden karşılanıyor
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:01 Kaynak: AA
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