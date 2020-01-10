Öztrak: "Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var yeter ki potansiyel doğru kullanılsın"- ANKARA - Son Dakika
Son Dakika Politika Öztrak: 'Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var yeter ki potansiyel doğru kullanılsın'- ANKARA - Son Dakika

Öztrak: "Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var yeter ki potansiyel doğru kullanılsın"- ANKARA

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Öztrak: Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var yeter ki potansiyel doğru kullanılsın - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:23 Kaynak: AA
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