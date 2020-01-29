Öztrak: "Bu sözde barış planı iki devlette çözüm umudunu yok etmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Bu sözde barış planı iki devlette çözüm umudunu yok etmektedir' - Son Dakika

Öztrak: "Bu sözde barış planı iki devlette çözüm umudunu yok etmektedir"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: Bu sözde barış planı iki devlette çözüm umudunu yok etmektedir

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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