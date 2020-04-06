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Öztrak: "Bu tedbirler gereklidir, harfiyen uymalıyız ancak bunlar da yeterli değildir"
6 saat önce
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlenledi.
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlenledi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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