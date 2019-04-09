Son Dakika Haberleri: Öztrak - Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İddiaları

Öztrak - Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İddiaları

2 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:09 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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