Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Büyükşehir başkanlarının bu yönetim sürecinde sahip oldukları yetkiler bellidir"
Son Dakika Güncel Haber

Öztrak: "Büyükşehir başkanlarının bu yönetim sürecinde sahip oldukları yetkiler bellidir"

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Öztrak:
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. -5-
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:47 Kaynak: AA
faik öztrak, CHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Çakırözer açıkladı: Eren Erdem'in bir kulağı artık hiç duymuyor CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Büyükşehir başkanlarının bu yönetim sürecinde sahip oldukları yetkiler bellidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]