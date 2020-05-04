Son Dakika › Güncel › Öztrak: 'Çekirdek enflasyon oranlarındaki artış önümüzdeki aylar için iyi bir haber değil' - Son Dakika
Öztrak: "Çekirdek enflasyon oranlarındaki artış önümüzdeki aylar için iyi bir haber değil"
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (5)
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:49 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor