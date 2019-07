Öztrak: "CHP'li belediyelerde adaletli bir yönetim anlayışı hakim olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , " Türkiye 'nin artık daha fazla zaman kaybetmeden, bu ucube tek adam rejiminden kurtulması şarttır. Ülkeye güvenin geri gelmesinin ilk şartı budur. Bunun için doğru iliklenecek ilk düğmede cumhurbaşkanının partisinin başından ayrılıp tarafsız olmasıdır." dedi.CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart ve yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.PM'ye ilişkin basın toplantısı düzenleyen Öztrak, PM üyeleri Eren Erdem 'in bir yıldır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu ileri sürerek, bu hukuksuzluğun bir an önce son ermesini ve Erdem'in özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini söyledi.İstanbul seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, hukuk dışı operasyonlar yürütüldüğünü savunan Öztrak, "Seçim başarısının rövanşını almaya dönük bu FETÖ tipi kumpaslar partimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir. İktidar bu tür işlerden derhal vazgeçmelidir." diye konuştu.Yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla milletvekilleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin de katılımı ile geniş kapsamlı PM toplantısı yaptıklarını dile getiren Öztrak, toplantıda, milletvekillerinin seçim sürecinde sahada yaşadıklarını anlattıklarını bildirdi.Önümüzdeki süreçte CHP'den ve belediyelerden beklenenler ile milletin taleplerini yerine getirebilmek için yapılabilecekler konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Öztrak, ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 'in seçim analizine dönük bir sunum yaptığına değindi.Öztrak, "Bu analize de baktığımız zaman CHP'nin baştan beri İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında hedeflediği sandıktaki büyük ittifakın, İstanbul seçimlerinde gerçekleştiğini görmüş olduk, oy kaymalarına da baktığımızda." değerlendirmesini yaptı.Seçim sonuçlarına baktıklarında 6 olan büyükşehir belediyesi sayısını 11'e çıkardıklarını vurgulayan Öztrak, yenilenen İstanbul seçimini hatırlatarak, tekrarlanan seçim sonucunda 31 Mart'ta 13 bin olan oy farkının 806 bine çıktığını dile getirdi.Faik Öztrak, şöyle konuştu:"Milletin kendini unutanlara, hak yiyenlere attığı şamar çok ağır oldu. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'a göre daha fazla oy aldı. Bunun 220 bin 583'ü daha önce Binali Yıldırım 'a oy verenlerden geldi. 154 bin 894'ü diğer adaylara oy verenlerden geldi, 196 bin 626'sı da geçersiz oy sayısındaki azalıştan kaynaklandı. Bu sonuç parti ayrımı olmaksızın haksızlığa karşı İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na açıkça destek verdiklerini gösteriyor. İstanbullular sandıkla gelenin sandıkla gideceği gerçeğini dosta düşmana bir kere daha anlattılar, demokrasi tarihine altın harflerle geçtiler."Yerel seçimlerin partilerine büyük bir sorumluluk yüklediğine dikkati çeken Öztrak, bu sorumluluklarının farkında olduklarını ve bu bilinçle çalışacaklarını söyledi.CHP'li belediyelerin "halkçı yönetim nasıl olacağını" yerelde millete göstereceğini bildiren Öztrak, CHP'li belediye başkanlarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 temel ilke kapsamında çalışacaklarını ifade etti.Öztrak, "CHP'li belediyelerde adaletli bir yönetim anlayışı hakim olacak. Genel merkezimiz için bu ilkeler belediyelerimiz açısından önemli performans göstergeleridir." dedi.