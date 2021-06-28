Öztrak: CHP, Millet İttifakı ortaklarıyla milletin vereceği göreve hazırdır - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP, Millet İttifakı ortaklarıyla milletin vereceği göreve hazırdır. Yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolarla, milletimizi işle, aşla, refahla buluşturmaya hazırdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Hafta sonu Marmaris'teki orman yangınında genç bir ormancımızı şehit verdik. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. CHP Ekonomi Masası geçtiğimiz hafta Konya'daydı. Konya'da da güven bitmiş. Yatırım iştahı kalmamış" dedi.

'EN SON YAPTIKLARI PROTOKOL ORTADA'Öztrak, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapıldığını hatırlatarak, "Pek çok evladımız sınavda ter döktü. Pandemi döneminde zaten doğru düzgün ders verilemedi. Şimdi duyuyoruz ki sınav soruları oldukça zormuş. Neden bu kadar zor sorular soruldu? Boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi? En son yaptıkları protokol ortada. Tıp Fakültesi ve tıpla ilgili pek çok bölüme, Katarlı öğrencilerin girişinin önünü açıyor. Sadece askeri öğrencilerin değil. 'Silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencileri' diyerek, Katarlı öğrencilere uçsuz bucaksız imkan tanıyor. Şu Katar'ı sevdiğiniz kadar, Türkiye 'yi de sevseniz ya. Madem bu kadar Katar'ı seviyorsunuz; O zaman size tavsiyemiz, emekliliğinizi de Katar'da geçirmeniz" diye konuştu.'MİLLETİMİZİ BORCA BATIRMAYACAĞIZ'

Öztrak, partisinin olası erken seçime hazır olduğunu belirterek, "CHP, Millet İttifakı ortaklarıyla milletin vereceği göreve hazırdır. Yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolarla, milletimizi işle, aşla, refahla buluşturmaya hazırdır. Hakla, hukukla, adaletle, gerçek demokrasiyle yönetmeye, herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaya, milletimizi üreterek zenginleştirmeye, hakça paylaşmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya, dışlamamaya kararlıyız. Biz ekonomimizi büyütürken, ülkemizi, dağımızı, taşımızı, nehirlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Milletimizi, devletimizi borca batırmayacağız, Yurttaşlarımızı yüksek faize, enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.