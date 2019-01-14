Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Chp Olarak Görüşümüz Egemen Güçlerin Suriye'yi Bir An Önce Terk Etmesidir"

Öztrak: "Chp Olarak Görüşümüz Egemen Güçlerin Suriye'yi Bir An Önce Terk Etmesidir"

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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