Öztrak: "Chp Olarak Görüşümüz Egemen Güçlerin Suriye'yi Bir An Önce Terk Etmesidir"
1 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın gelişi
Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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