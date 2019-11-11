Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:16 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
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