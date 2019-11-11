Son Dakika Haberleri: Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...
Son Dakika Politika Öztrak: '(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...

Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Öztrak: (Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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