Öztrak: "Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:00 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
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