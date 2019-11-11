Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...
Son Dakika Politika Öztrak: 'Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...

Öztrak: "Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Öztrak: Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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