Öztrak: "Daha önce hiç görmediğimiz şiddette ekonomik krizi yaşıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Daha önce hiç görmediğimiz şiddette ekonomik krizi yaşıyoruz' - Son Dakika

Öztrak: "Daha önce hiç görmediğimiz şiddette ekonomik krizi yaşıyoruz"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (5)

Öztrak: Daha önce hiç görmediğimiz şiddette ekonomik krizi yaşıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:27 Kaynak: AA
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