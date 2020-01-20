Öztrak: "Daha önce yaşamadığımız yapışkan bir işsizlikle karşı karşıya olduğumuzu tekrar ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Daha önce yaşamadığımız yapışkan bir işsizlikle karşı karşıya olduğumuzu tekrar ediyoruz' - Son Dakika

Öztrak: "Daha önce yaşamadığımız yapışkan bir işsizlikle karşı karşıya olduğumuzu tekrar ediyoruz"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)

Öztrak: Daha önce yaşamadığımız yapışkan bir işsizlikle karşı karşıya olduğumuzu tekrar ediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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