Öztrak: "Demokrasi hesap sorma rejimidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Demokrasi hesap sorma rejimidir' - Son Dakika

Öztrak: "Demokrasi hesap sorma rejimidir"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru soran basın mensubu Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Soru soran basın mensubu

Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)

Öztrak: Demokrasi hesap sorma rejimidir

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:45 Kaynak: AA
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