Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'ın konuşması

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