Öztrak: "Demokrasi hesap sorma rejimidir"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru soran basın mensubu Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:45 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Soru soran basın mensubu
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)
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