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Öztrak: "Deprem meselesine partiler üstü yaklaşmak zorundayız"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:36 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi
Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (1)
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