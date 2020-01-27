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Öztrak: "Depremin ardından aziz milletimiz güçlü bir dayanışma ile dertte, tasada daima omuz omuza...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:21 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
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