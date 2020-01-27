Öztrak: "Depremin ardından aziz milletimiz güçlü bir dayanışma ile dertte, tasada daima omuz omuza... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Depremin ardından aziz milletimiz güçlü bir dayanışma ile dertte, tasada daima omuz omuza... - Son Dakika

Öztrak: "Depremin ardından aziz milletimiz güçlü bir dayanışma ile dertte, tasada daima omuz omuza...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: Depremin ardından aziz milletimiz güçlü bir dayanışma ile dertte, tasada daima omuz omuza...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:21 Kaynak: AA
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