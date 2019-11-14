Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir'

Öztrak: "Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Öztrak: Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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