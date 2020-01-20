Öztrak: "(Doğalgaz ve elektiriğe yapılan zam) Faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: '(Doğalgaz ve elektiriğe yapılan zam) Faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli... - Son Dakika

Öztrak: "(Doğalgaz ve elektiriğe yapılan zam) Faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Toplantının sona ermesi

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (7)

Öztrak: (Doğalgaz ve elektiriğe yapılan zam) Faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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