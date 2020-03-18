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Öztrak: "(Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyareti) Sağlık çalışanlarının önemli bir çaba içinde...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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