Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Ekonomi 2 Çeyrektir Daralıyor"

Öztrak: "Ekonomi 2 Çeyrektir Daralıyor"

34 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:57 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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