Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Ekonomide güven endeksi yerle bir oldu" - ANKARA
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Öztrak: "Ekonomide güven endeksi yerle bir oldu" - ANKARA

37 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.

Öztrak:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:46 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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