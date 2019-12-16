Öztrak: "Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı' - Son Dakika

Öztrak: "Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Öztrak: Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:51 Kaynak: AA
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