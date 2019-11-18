Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksınız, biz iktidara geldiğimizde gereken...
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksınız, biz iktidara geldiğimizde gereken... - Son Dakika

Öztrak: "Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksınız, biz iktidara geldiğimizde gereken...

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Öztrak: Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksınız, biz iktidara geldiğimizde gereken...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:41 Kaynak: AA
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