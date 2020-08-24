Öztrak: "Enerji maliyetlerine indirimi yansıtın, sanayicinin rekabet gücünü artırın" - Son Dakika

Öztrak: "Enerji maliyetlerine indirimi yansıtın, sanayicinin rekabet gücünü artırın"
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 16:53
Kaynak: AA
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