CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını sosyal medya hesabından eleştirdi. Öztrak, "Epistemolojik kopuş, Heteredoks politika, Nöro ekonomi zırvalamaları bir yana, ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur" açıklaması ile bir tablo paylaştı.

CHP'li Öztrak İktidarımızda hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öztrak: 'Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.