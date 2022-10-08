Öztrak: "Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç" - Son Dakika
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Öztrak: "Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç"

08.10.2022 18:15
Öztrak: "Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Epistemolojik kopuş, heteredoks politika, nöro ekonomi zırvalamaları bir yana, ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur” açıklamasını yaptı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Epistemolojik kopuş, heteredoks politika, nöro ekonomi zırvalamaları bir yana, ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur" açıklamasını yaptı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını sosyal medya hesabından eleştirdi. Öztrak, "Epistemolojik kopuş, Heteredoks politika, Nöro ekonomi zırvalamaları bir yana, ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur" açıklaması ile bir tablo paylaştı.

Öztrak'ın paylaştığı tabloda yıllara göre gıda enflasyon verileri yer aldı. Tabloda 2021-2022'de dünyada gıda enflasyonu ortalama yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 93. Tabloda "Gıda fiyatlarında epistemolojik kopuş" notu yer aldı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztrak: 'Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç' - Son Dakika

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