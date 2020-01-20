Öztrak: "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de sağlanan ateşkes, Rusya'nın ve rejim güçlerinin hava... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Geçtiğimiz günlerde İdlib'de sağlanan ateşkes, Rusya'nın ve rejim güçlerinin hava... - Son Dakika

Öztrak: "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de sağlanan ateşkes, Rusya'nın ve rejim güçlerinin hava...

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: Geçtiğimiz günlerde İdlib'de sağlanan ateşkes, Rusya'nın ve rejim güçlerinin hava...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:47 Kaynak: AA
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