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Öztrak: "Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:24 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son Dakika CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı