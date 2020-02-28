Öztrak: "Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda... - Son Dakika

Öztrak: "Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak: Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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