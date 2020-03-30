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Öztrak: "Gün dayanışma günüyse herkes taşın altına elini sokacak"
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:51 Kaynak: AA
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