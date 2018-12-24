Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Hazine İhaleleri ile İlgili Çok Yazılıp Çizilmeye Başlandı"

Öztrak: "Hazine İhaleleri ile İlgili Çok Yazılıp Çizilmeye Başlandı"

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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