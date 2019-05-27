Öztrak: Hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok
4 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline dair, "Gerekçeli kararda hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 'hırsızlığın videosu var' dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline dair, "Gerekçeli kararda hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 'hırsızlığın videosu var' dedi. Şu videoyu hala bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:58
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