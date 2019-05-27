Son Dakika Haberleri: Öztrak: Hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok

Öztrak: Hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok

4 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline dair, "Gerekçeli kararda hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 'hırsızlığın videosu var' dedi.

Öztrak: Hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline dair, "Gerekçeli kararda hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 'hırsızlığın videosu var' dedi. Şu videoyu hala bekliyoruz." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:58 
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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