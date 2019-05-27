Öztrak: Hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline dair, "Gerekçeli kararda hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 'hırsızlığın videosu var' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline dair, "Gerekçeli kararda hırsızlık olduğuna dair hiçbir tespit yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 'hırsızlığın videosu var' dedi. Şu videoyu hala bekliyoruz." dedi.

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